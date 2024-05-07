В Европарламенте обыскали офисы депутата от "АдГ" и помощника, подозреваемого в шпионаже

Правоохранители провели обыски в офисах немецкого евродепутата Максимилиана Кра и его помощника, которого ранее арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь федеральной прокуратуры Германии подтвердила, что в кабинетах Кра и подозреваемого помощника в здании Европарламента в Брюсселе провели обыски.

Обыски проводились в утренние часы вторника и связаны с расследованием относительно возможного шпионажа помощника Кра Цзяна Г. в пользу Китая. Как отметили, офис самого евродепутата попал под обыск только из-за роли Кра "как свидетеля".

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"Европарламент в полной мере сотрудничает с национальными органами", – отметила в комментарии пресс-секретарь Европарламента, подтвердив, что следственные действия проводились с согласованием органа.

Перед тем еще в конце апреля с обысками приходили в частную квартиру помощника.

Напомним, о задержании помощника евродепутата "Альтернативы для Германии" сообщили в конце апреля.

Генеральный прокурор ФРГ обвиняет задержанного в том, что он действовал как агент спецслужб и шпионил в пользу Китая.

Максимилиан Кра отказался складывать мандат в связи с этим расследованием.