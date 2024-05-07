В Европарламенте обыскали офисы депутата от "АдГ" и помощника, подозреваемого в шпионаже
Правоохранители провели обыски в офисах немецкого евродепутата Максимилиана Кра и его помощника, которого ранее арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Пресс-секретарь федеральной прокуратуры Германии подтвердила, что в кабинетах Кра и подозреваемого помощника в здании Европарламента в Брюсселе провели обыски.
Обыски проводились в утренние часы вторника и связаны с расследованием относительно возможного шпионажа помощника Кра Цзяна Г. в пользу Китая. Как отметили, офис самого евродепутата попал под обыск только из-за роли Кра "как свидетеля".
"Европарламент в полной мере сотрудничает с национальными органами", – отметила в комментарии пресс-секретарь Европарламента, подтвердив, что следственные действия проводились с согласованием органа.
Перед тем еще в конце апреля с обысками приходили в частную квартиру помощника.
Напомним, о задержании помощника евродепутата "Альтернативы для Германии" сообщили в конце апреля.
Генеральный прокурор ФРГ обвиняет задержанного в том, что он действовал как агент спецслужб и шпионил в пользу Китая.
Максимилиан Кра отказался складывать мандат в связи с этим расследованием.