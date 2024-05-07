В ЕС объяснили, почему некоторые страны все же послали представителей на "инаугурацию" Путина

Хотя глава внешнеполитической службы ЕС рекомендовал государствам Евросоюза не посещать так называемую "инаугурацию" Владимира Путина, страны-члены вправе принимать собственные решения в сфере внешней политики.

Об этом не брифинге в Брюсселе заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Стано напомнил, что ЕС как институт не представлен на "инаугурации" в Москве своим послом. Дипломат ЕС получил соответствующие рекомендации от внешнеполитической службы Евросоюза и воздержался от участия.

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В то же время сфера международных дел относится к компетенции государств-членов, поэтому они самостоятельно могут принимать решение о своем представительстве на "инаугурации", сказал Стано.

"Это решения, которые они принимают на основе их компетенции, на основе национального суверенитета, потому что, в конце концов, речь идет о двусторонних отношениях", – пояснил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Стано сказал, что страны, решившие отправить своих представителей на "инаугурацию" Путина, должны сами дать объяснение, почему они это сделали.

"Высокий представитель (Боррель) сегодня утром объяснил, почему, по его мнению, для ЕС нехорошо участвовать в мероприятии с участием Путина", – добавил спикер.

Боррель заявил во вторник утром, что дал странам Евросоюза рекомендацию не отправлять своих представителей на "инаугурацию" главы РФ Владимира Путина.

По данным СМИ, на "инаугурацию" Путина во вторник решили прийти дипломаты по меньшей мере шести стран ЕС – Франции, Греции, Кипра, Мальты, Венгрии и Словакии.

Напомним, в МИД Украины заявили, что не видят оснований для признания главы Кремля Владимира Путина демократически избранным и легитимным президентом России.