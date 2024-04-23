У Молдові нагадали про штрафи за георгіївську стрічку на заходах 9 травня

У Молдові попередили, що особи, які 9 травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки "Z" і "V", що використовуються символи агресії РФ, будуть штрафуватися.

Як пише "Європейська правда", про це заявив начальник Генеральної інспекції поліції (ГІП) Молдови Віорел Чернеуцану, якого цитує NewsMaker.

Він закликав громадян дотримуватися і поважати правові норми під час заходів 9 травня.

Відповідаючи на питання, чи буде поліція штрафувати громадян, які носитимуть георгіївську стрічку і військову символіку під час традиційного маршу 9 травня, Чернеуцану сказав: "Звичайно, до тих пір, поки закон чітко регламентує, що вони підпадають під заборонену символіку, ми, безумовно, будемо документувати всі ці дії".

Нагадаємо, з 20 квітня 2022 року на території Молдови заборонено виготовлення, пропаганду, носіння або поширення георгіївської стрічки та літер "Z" і "V", які використовуються як розпізнавальні знаки російської армії.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу або громадських робіт на строк від 30 до 60 годин.

Нагадаємо, минулого року у Молдові 9 травня 180 осіб порушили заборону на публічну демонстрацію символів агресії РФ, зокрема георгіївської стрічки: серед порушників є і депутати парламенту.

Раніше стало відомо, що латвійські правоохоронні органи та органи безпеки цього року будуть дуже серйозно готуватися до 9 травня.