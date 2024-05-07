Спецслужбы Литвы предупреждают о риске провокаций РФ на 9 мая

Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы не исключает, что 9 мая, в стране могут быть провокации со стороны РФ.

Заявление литовской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что в прошлом году памятники, посвященные антисоветскому сопротивлению в странах Балтии, были целенаправленно осквернены накануне 9 мая, когда Россия отмечает так день победы СССР на нацистской Германией.

По оценке разведки, в ближайшей перспективе вероятность подобных атак или провокаций такого характера против различных объектов в Литве остается повышенной.

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Департамент призывает немедленно сообщать о замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.

Недавно латвийские правоохранительные органы и органы безопасности пообещали в этом году очень серьезно готовиться к 9 мая.

А в Молдове предупредили, что тех, кто 9 мая будут носить георгиевскую ленту или знаки "Z" и "V", используемые как символы агрессии РФ, будут штрафовать.