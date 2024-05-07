Туск вважає, що ЄС має створити спільну систему ППО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Європейський Союз залучити щонайменше 100 мільярдів євро на оборону і облаштувати спільну систему ППО.

Про це він сказав під час виступу на економічній конференції в місті Катовіце, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Туск зазначив, що тривалі дебати щодо посилення обороноздатності ЄС повинні завершитися прийняттям рішення найближчим часом.

"Багато грошей, добре і мудро витрачених на безпеку Європи, надовго відвернуть війну від європейських кордонів. Можливо, назавжди", – вказав польський прем’єр.

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Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також брала участь в заході, зазначила, що ЄС повинен "відбудувати, поповнити і трансформувати" свої збройні сили, підтримавши заклик Туска щодо спільної ППО.

Туск попередив, що європейський регіон повинен витратити найближчі роки на нарощування військової готовності, достатньої для того, щоб діяти як стримувальний фактор проти потенційних ворогів.

Він також закликав блок зміцнити свої зовнішні кордони.

"Європейські кордони повинні бути захищені, тому що вони стали кордоном між континентом миру і агресорами, які готують нам війну, в тому числі з використанням гібридних методів", – додав Туск.

Нещодавно Туск заочно посперечався з польським президентом Анджеєм Дудою щодо загальноєвропейської системи протиракетної оборони "Небесний щит".

Дуда назвав ініціативу "німецьким бізнес-проєктом", на що Туск відповів, що для нього не має значення, "хто який бізнес має в питаннях озброєння чи оборони", важливо, щоб Польща була в більшій безпеці.