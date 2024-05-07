Туск считает, что ЕС должен создать общую систему ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз привлечь не менее 100 миллиардов евро на оборону и обустроить общую систему ПВО.

Об этом он сказал во время выступления на экономической конференции в городе Катовице, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Туск отметил, что длительные дебаты по усилению обороноспособности ЕС должны завершиться принятием решения в ближайшее время.

"Много денег, хорошо и мудро потраченных на безопасность Европы, надолго отвлекут войну от европейских границ. Возможно, навсегда", – указал польский премьер.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также принимала участие в мероприятии, отметила, что ЕС должен "отстроить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы, поддержав призыв Туска о совместной ПВО.

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Туск предупредил, что европейский регион должен потратить ближайшие годы на наращивание военной готовности, достаточной для того, чтобы действовать как сдерживающий фактор против потенциальных врагов.

Он также призвал блок укрепить свои внешние границы.

"Европейские границы должны быть защищены, потому что они стали границей между континентом мира и агрессорами, которые готовят нам войну, в том числе с использованием гибридных методов", – добавил Туск.

Недавно Туск заочно поспорил с польским президентом Анджеем Дудой относительно общеевропейской системы противоракетной обороны "Небесный щит".

Дуда назвал инициативу "немецким бизнес-проектом", на что Туск ответил, что для него не имеет значения, "кто какой бизнес имеет в вопросах вооружения или обороны", важно, чтобы Польша была в большей безопасности.