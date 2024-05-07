У Фінляндії перевіряють керівництво розвідки через витік секретної інформації

Фінська поліція почала попереднє розслідування за підозрою в посадових злочинах, які могли статися в розвідувальній діяльності Поліції безпеки (SUPO) та Оборонних сил та потенційно призвели до витоку конфіденційної інформації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

За даними правоохоронців, підозра з'явилася в межах перевірки законності діяльності спецслужб, здійснюваної уповноваженим з контролю за діяльністю розвідувальних служб Фінляндії. Розслідування також стосується розвідувальної діяльності Оборонних сил країни.

Як пише фінська газета Iltalehti, розслідування пов'язане з інформаційною операцією, здійсненою російськими спецслужбами влітку минулого року та пов'язаною із взаємодією співробітників SUPO з російськими інформаторами.

Реклама:

За даними Iltalehti, у справі фігурують керівник відділу контррозвідки SUPO Пертті Хаакслуото і ексголова SUPO Антті Пелттарі. Комп'ютер Хаакслуото нібито зламали, після чого конфіденційна інформація потрапила до сторонніх.

Хаакслуото відсторонили від посади з 23 квітня, йдеться в матеріалі.

Напередодні Центральна кримінальна поліція Фінляндії підтвердила, що оголосила одній людині підозру в несанкціонованій розвідувальній діяльності – вкрай рідкісному для країни обвинуваченні – на користь Росії.

А фінський суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту щодо трьох студентів-громадян Росії, яких підозрюють у вивезенні з Фінляндії товарів подвійного призначення.