В Финляндии проверяют руководство разведки из-за утечки секретной информации

Финская полиция начала предварительное расследование по подозрению в должностных преступлениях, которые могли произойти в разведывательной деятельности Полиции безопасности (SUPO) и Оборонительных сил и потенциально привели к утечке конфиденциальной информации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По данным правоохранителей, подозрение появилось в рамках проверки законности деятельности спецслужб, осуществляемой уполномоченным по контролю за деятельностью разведывательных служб Финляндии. Расследование также касается разведывательной деятельности Оборонных сил страны.

Как пишет финская газета Iltalehti, расследование связано с информационной операцией, осуществленной российскими спецслужбами летом прошлого года и связанной с взаимодействием сотрудников SUPO с российскими информаторами.

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По данным Iltalehti, в деле фигурируют руководитель отдела контрразведки SUPO Пертти Хаакслуото и экс-глава SUPO Антти Пелттари. Компьютер Хаакслуото якобы взломали, после чего конфиденциальная информация попала к посторонним.

Хаакслуото отстранили от должности с 23 апреля, говорится в материале.

Накануне Центральная уголовная полиция Финляндии подтвердила, что объявила одному человеку подозрение в несанкционированной разведывательной деятельности – крайне редком для страны обвинении – в пользу России.

А финский суд принял решение о мере пресечения в виде ареста в отношении трех студентов-граждан России, которых подозревают в вывозе из Финляндии товаров двойного назначения.