У Хорватії двоє працівників заводу зазнали поранень під час випробування зброї

На збройовому заводі HS Produkt в хорватському місті Карловац під час випробування зброї 7 травня отримали вогнепальні поранення двоє працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Jutarnji List.

Представник HS Produkt Желько Павлин розповів, що інцидент стався під час огляду та випробування нового прототипу зброї. Після цього на завод викликали правоохоронців, а потерпілих відправили в лікарню.

Хорватська поліція підтвердила, що отримала повідомлення про інцидент після 11:30 і зафіксувала поранення 76-річного громадянина Хорватії, працівника HS Produkt, та 57-річного американця.

Реклама:

В обох чоловіків констатували легкі вогнепальні поранення. Одного виписали з лікарні Карловаца після перев'язки, інший – залишився через травму руки.

Нагадаємо, минулого місяця на заводі найбільшого британського виробника зброї BAE Systems, що у графстві Монмутшир на півдні Уельсу, стався вибух.