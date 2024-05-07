В Хорватии двое работников завода получили ранения во время испытания оружия

На оружейном заводе HS Produkt в хорватском городе Карловац во время испытания оружия 7 мая получили огнестрельные ранения двое работников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Jutarnji List.

Представитель HS Produkt Желько Павлин рассказал, что инцидент произошел во время осмотра и испытания нового прототипа оружия. После этого на завод вызвали правоохранителей, а пострадавших отправили в больницу.

Хорватская полиция подтвердила, что получила сообщение об инциденте после 11:30 и зафиксировала ранения 76-летнего гражданина Хорватии, работника HS Produkt, и 57-летнего американца.

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У обоих мужчин констатировали легкие огнестрельные ранения. Одного выписали из больницы Карловаца после перевязки, другой – остался из-за травмы руки.

Напомним, в прошлом месяце на заводе крупнейшего британского производителя оружия BAE Systems, что в графстве Монмутшир на юге Уэльса, произошел взрыв.