Австрія першою в ЄС готується депортувати нелегальних мігрантів у третю країну

Міністри внутрішніх справ Великої Британії та Австрії Суелла Браверман і Герхард Карнер у четвер підписали угоду про співпрацю, яка зокрема передбачає впровадження спільної практики депортації нелегальних мігрантів у третю країну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Британія минулого року запровадила схему депортації нелегальних мігрантів до Руанди – країни, яка погодилась приймати певну кількість шукачів притулку й розміщувати їх у себе в очікуванні рішення британських міграційних органів.

Депортації до Руанди можна уникнути тільки в разі, якщо мігрант доведе ризик "серйозної і незворотної шкоди".

Схему неодноразово критикували правозахисники, оскільки вона порушує права мігрантів на справедливий розгляд їхніх заявок на притулок, зокрема і в судах. Європейський суд із прав людини кілька разів зобов'язував Британію не депортувати мігрантів до Руанди.

Австрія стала першою європейською країною, окрім Британії, яка також буде впроваджувати схему депортації нелегальних мігрантів до третьої країни.

Австрійська схема відрізнятиметься від британської тим, що людям, депортованим до третьої країни, буде дозволено повернутися до Австрії, якщо їхні заяви про надання притулку будуть задоволені. Тим, кому буде відмовлено, повертатимуть на батьківщину.

Австрія також наполягає на тому, щоб ЄС запровадив схему депортації до третьої країни по всій Європі в межах змін, спрямованих на боротьбу зі збільшенням кількості мігрантів з країн Середземномор'я та східних кордонів ЄС.

Нагадаємо, що в червні апеляційний суд у Британії визнав незаконною схему з депортацією біженців.

Після оскарження з боку уряду розгляд справи почав Верховний суд Британії, який, як очікується, ухвалить рішення у грудні. До того депортація шукачів притулку до Руанди призупинена.