Польша в очередной раз поднимала авиацию из-за массированной ракетной атаки РФ против Украины

Рано утром 8 мая Польша поднимала в воздух истребители в связи с ракетными ударами России по территории Украины.

Об этом сообщало Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

После 5 утра командование предупредило, что люди могут слышать шум от самолетов, в частности в юго-восточной части страны, что связано со взлетом истребителей Польши и союзников из-за российской ракетной атаки по территории Украины.

❗️Uwaga, w przestrzeni powietrznej operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, co może wiązać się z występowaniem podwyższonego poziomu hałasu, zwłaszcza w południowo-wschodnim obszarze kraju.



Dzisiejszej nocy obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego… pic.twitter.com/QoJ3G0iT4f Реклама: May 8, 2024

После 7 часов утра сообщили, что операция завершена и привлеченные военные возвращаются к стандартной операционной деятельности.

Такие процедуры в последние месяцы стали рутинными и применяются во время всех массированных воздушных атак России против Украины.

Как известно, в прошлом российские ракеты несколько раз нарушали воздушное пространство Польши, когда направлялись к целям в Украине, однако польские воздушные силы их не перехватывали. В Польше заявили, что сбивали бы российские ракеты, если бы были признаки, что те направляются к цели на польской территории.

Ранее на этой неделе Польша поднимала в небо истребители для перехвата самолета РФ над Балтийским морем.