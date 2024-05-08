У Латвії посилюють заходи безпеки до 9 травня

Латвійські безпекові структури будуть працювати у посиленому режимі у дати довкола 9 травня у зв’язку з загрозою провокацій.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Державна поліція і Державна служба безпеки Латвії з наближенням 9 травня посилено відстежують ситуацію по території країни та просять громадян повідомляти їм про можливу підготовку провокацій.

На даний час Державна служба безпеки не має підтвердженої інформації про підготовку проросійськими силами якихось конкретних дій, але не виключає, що це може статися.

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Служби нагадали, що 9 травня у Латвії не дозволяються демонстрації, пікети чи розважальні події, які "ставлять під загрозу цінності Латвії як демократичної національної держави, зокрема підбурюють до розколу у суспільстві, війни, збройної агресії, тоталітаризму, прославлення насильницьких дій чи неправдиве зображення історичних подій".

Доступ громадян у конкретні місця можуть обмежити за наявності загрози провокацій.

Використання у громадському просторі символіки тоталітарних режимів та символів, що прославляють або виправдовують збройну агресію і воєнні злочини, забороняється. У тому числі заборонено розгортати російський прапор чи вмикати пісні, що прославляють війну і країну-агресора.

Також нагадали, що покладання квітів на місця демонтованих радянських пам’ятників буде розцінюватися як вшанування цих пам’ятників і збройної агресії. Водночас, покладання квітів у місцях поховання в індивідуальному порядку дозволено.

Протягом всієї доби 9 травня і частини доби 10 травня заборонено використання піротехніки.

Спецслужби Литви також попереджають про ризик провокацій РФ на 9 травня.

А у Молдові попередили, що осіб, які 9 травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки "Z" і "V", що використовуються як символи агресії РФ, штрафуватимуть.