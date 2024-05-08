В Латвии усиливают меры безопасности к 9 мая

Латвийские структуры безопасности будут работать в усиленном режиме в даты вокруг 9 мая в связи с угрозой провокаций.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Государственная полиция и Государственная служба безопасности Латвии с приближением 9 мая усиленно отслеживают ситуацию по территории страны и просят граждан сообщать им о возможной подготовке провокаций.

В настоящее время Государственная служба безопасности не имеет подтвержденной информации о подготовке пророссийскими силами каких-то конкретных действий, но не исключает, что это может произойти.

Реклама:

Службы напомнили, что 9 мая в Латвии не разрешаются демонстрации, пикеты или развлекательные события, которые "ставят под угрозу ценности Латвии как демократического национального государства, в частности подстрекают к расколу в обществе, войне, вооруженной агрессии, тоталитаризму, прославление насильственных действий или ложное изображение исторических событий".

Доступ граждан в конкретные места могут ограничить при наличии угрозы провокаций.

Использование в общественном пространстве символики тоталитарных режимов и символов, прославляющих или оправдывающих вооруженную агрессию и военные преступления, запрещается. В том числе запрещено разворачивать российский флаг или включать песни, прославляющие войну и страну-агрессора.

Также напомнили, что возложение цветов на места демонтированных советских памятников будет расцениваться как чествование этих памятников и вооруженной агрессии. В то же время, возложение цветов в местах захоронения в индивидуальном порядке разрешено.

В течение всех суток 9 мая и части суток 10 мая запрещено использование пиротехники.

Спецслужбы Литвы также предупреждают о риске провокаций РФ на 9 мая.

А в Молдове предупредили, что тех, кто 9 мая будут носить георгиевскую ленту или знаки "Z" и "V", используемые как символы агрессии РФ, будут штрафовать.