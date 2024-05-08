На кордоні Естонії та Росії 9 травня другий рік поспіль потролять Путіна

На стіні замку у естонській Нарві, що на самому кордоні з Росією, 9 травня другий рік поспіль буде вивішено плакат із написом "Путін – воєнний злочинець".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив естонський мовник ERR.

На честь Дня Європи на стінах Нарвського замку 9 травня будуть вивішені прапори Естонії, Європейського Союзу та України, повідомила в середу пресслужба Міністерства культури Естонії.

Також на стінах замку буде розміщено плакати з написами "Європа починається з нас" і "Путін – воєнний злочинець".

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Минулорічний плакат із написом "Путін – воєнний злочинець" у Нарві фото: ERR

За оцінкою Міністерства культури, вони мають нагадати східним сусідам про ту "нищівну роботу", яку "російський терористичний режим" проводить на території України.

Прапори і плакати встановлюють за підтримки представництва Європейської комісії в Естонії та волонтерів.

"Наш посил простий: у Нарві проходить межа між вільною Європою і терористичною Росією, де по один бік стоїть верховенство права, демократія і свобода слова, а по інший – цензура, знищення людей і насильство. Хай живе Україна! Хай живе Естонія! Хай живе вільна Європа!" – сказала міністерка культури Гейді Пурга.

Прапори і плакат "Європа починається з нас" залишаться на стінах Нарвського замку ще якийсь час. Плакат "Путін – воєнний злочинець" висітиме на стінах замку тільки 9 травня.

Уперше плакат "Путін – воєнний злочинець" було вивішено на стіні замку в Нарві 9 травня 2023 року. Тоді він, викликавши неоднозначну реакцію в місті, провисів там близько тижня.

Кордон між естонським містом Нарвою та російським Івангородом проходить по річці Нарві. Плакат був розміщений на стіні замку, яка виходить на Івангородську фортецю, розташовану вже на території Російської Федерації.

Між тим, латвійські безпекові структури будуть працювати у посиленому режимі у дати довкола 9 травня у зв’язку з загрозою провокацій.