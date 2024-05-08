На границе Эстонии и России 9 мая второй год подряд потроллят Путина

На стене замка в эстонской Нарве, что на самой границе с Россией, 9 мая второй год подряд будет вывешен плакат с надписью "Путин – военный преступник".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил эстонский вещатель ERR.

В честь Дня Европы на стенах Нарвского замка 9 мая будут вывешены флаги Эстонии, Европейского Союза и Украины, сообщила в среду пресс-служба Министерства культуры Эстонии.

Также на стенах замка будут размещены плакаты с надписями "Европа начинается с нас" и "Путин – военный преступник".

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Прошлогодний плакат с надписью "Путин – военный преступник" в Нарве ФОТО: ERR

По оценке Министерства культуры, они должны напомнить восточным соседям о той "сокрушительной работе", которую "российский террористический режим" проводит на территории Украины.

Флаги и плакаты устанавливают при поддержке представительства Европейской комиссии в Эстонии и волонтеров.

"Наш посыл прост: в Нарве проходит граница между свободной Европой и террористической Россией, где по одну сторону стоит верховенство права, демократия и свобода слова, а по другую – цензура, уничтожение людей и насилие. Да здравствует Украина! Да здравствует Эстония! Да здравствует свободная Европа!" – сказала министр культуры Хейди Пурга.

Флаги и плакат "Европа начинается с нас" останутся на стенах Нарвского замка еще некоторое время. Плакат "Путин – военный преступник" будет висеть на стенах замка только 9 мая.

Впервые плакат "Путин – военный преступник" был вывешен на стене замка в Нарве 9 мая 2023 года. Тогда он, вызвав неоднозначную реакцию в городе, провисел там около недели.

Граница между эстонским городом Нарвой и российским Ивангородом проходит по реке Нарве. Плакат был размещен на стене замка, которая выходит на Ивангородскую крепость, расположенную уже на территории Российской Федерации.

Между тем, латвийские структуры безопасности будут работать в усиленном режиме в даты вокруг 9 мая в связи с угрозой провокаций.