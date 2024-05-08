В Тбилиси на выходные готовят большую демонстрацию против закона об "иноагентах"
Грузинские общественные организации собирают на субботу 11 мая большую акцию протеста против принятия закона об "иноагентах", которая может стать одной из крупнейших за время протестов.
Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
Запланированный в Тбилиси "Европейский марш" в субботу должен стать кульминацией мелких акций протеста в течение недели по всей территории страны – в Телави, Боржоми, Гори, Кутаиси, Зугдиди, Батуми.
Шествие в Тбилиси начнет собираться в трех отдельных местах, откуда в 19-00 протестующие двинутся к точке сбора на площади Европы.
Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируют на 17 мая. В этот день в Грузии отмечают День святости семьи, в связи с чем проходят демонстрации верующих.
Также стало известно, что послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.
Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
В Еврокомиссии объяснили, что для принятия такого решения требуется единодушие всех государств-членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.