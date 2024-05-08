Розвідка Британії: РФ прийняла на озброєння оновлену версію ракети Х-101

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (у західній класифікації – AS-23a KODIAK), встановивши на неї другу боєголовку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на новий огляд британського Міноборони.

За словами МО Британії, командування дальної авіації ПКС РФ намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України.

Як йдеться в огляді, це пояснюється тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

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Крім того, Москва хоче використовувати старі ракети, оскільки ВКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни, зазначає Міноборони.

Розвідка вказує, що ця остання модифікація ракети, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101/Х-102 вдвічі, втім, стверджують аналітики, РФ не потрібна її повна дальність.

"Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", – йдеться в огляді.

Раніше британська розвідка проаналізувала, яку роль нині виконують проросійські чеченці, більш відомі як кадировці, на полі бою.

У попередньому огляді британська розвідка спрогнозувала зростання російських втрат у найближчі два місяці.

Перед цим йшлося про те, що через українську атаку на аеродром "Кущевська" РФ була змушена відвести з цього району приблизно 40 літаків різних типів та розосередити їх на численних аеродромах далі від лінії фронту.