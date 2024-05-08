Стала известна дата слушаний в ЕСПЧ по большому делу по оккупированному Донбассу

Следующие устные слушания по межгосударственному делу в ЕСПЧ "Украина и Нидерланды против РФ" о нарушениях прав человека на оккупированных территориях Донбасса состоятся 12 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины, пишет "Европейская правда".

12 июня в ЕСПЧ состоятся устные слушания по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22.

Напомним, в данном деле суд рассматривает коллективную жалобу Украины и Нидерландов против РФ в том, что она после оккупации Донбасса в 2014 году системно нарушала права человека на этих территориях, или не расследовала совершенные там нарушения, и как государство-оккупант должна нести ответственность за события на этой территории.

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В Минюсте напомнили, что в 2023 году суд признал приемлемым межгосударственный иск и объединил два отдельных дела – "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 (по Донбассу) и "Украина против России" по заявлению № 11055/22 (относительно полномасштабного вторжения) – в одно производство "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22.

"В течение 2023 года мы обеспечили и завершили письменную процедуру подачи позиций и доказательств для рассмотрения дела по существу. Это ускорило движение дела, которое уже 29 мая 2024 года должно быть передано на рассмотрение одновременно по приемлемости и по существу", – отметила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко.

Она напомнила, что к делу о полномасштабном вторжении присоединились 26 стран и 1 неправительственная организация.

Сокоренко отметила, что сначала в ЕСПЧ хотели назначать слушания на 29 мая, но потом по процедурным соображениям их сместили на 12 июня.

Промежуточное решение от 25 января 2023 года стало безоговорочной победой Украины, в частности из-за четкого определения того, что де-факто война России против Украины продолжается с 2014, а не 2022 года.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.

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