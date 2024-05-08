Італія заборонила польоти з аеропорту Лампедузи неурядовим організаціям з порятунку мігрантів

Італійська влада заборонила гуманітарним групам з порятунку мігрантів використовувати аеропорт Лампедузи для здійснення пошуково-рятувальних польотів над Середземним морем, що стало черговим кроком уряду щодо обмеження їхньої діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У розпорядженні західносицилійського офісу італійської цивільної авіації йдеться про те, що ці польоти перешкоджають виключній ролі берегової охорони країни в координації пошуково-рятувальних робіт та ставлять під загрозу життя мігрантів.

Неурядові рятувальні групи, які продовжують використовувати аеропорт Лампедузи, ризикують отримати штраф на невизначену суму, а літаки можуть конфіскувати, йдеться в повідомленні.

Реклама:

Ця постанова знаменує нові зусилля уряду прем'єрки Італії Джорджії Мелоні, спрямовані на боротьбу з міграцією з Північної Африки, що є її ключовою передвиборчою обіцянкою на виборах 2022 року, за підсумками яких її права партія прийшла до влади.

Водночас німецька рятувальна група Sea-Watch, яка використовує свої літаки Seabird для виявлення човнів мігрантів, що тонуть у морі, пообіцяла продовжити свої польоти.

Вона заявила, що ці польоти є єдиним незалежним способом "документувати щоденні порушення прав людини, які відбуваються" в Середземному морі.

Група послалася на діяльність лівійської берегової охорони, яку тренує і оснащує ЄС. Лівійські рятувальні кораблі регулярно перехоплюють човни з мігрантами та повертають їх на берег Лівії, де ООН та правозахисні групи задокументували серйозні зловживання в місцях утримання мігрантів.

Окрім переслідування контрабандистів та самих мігрантів, уряд Італії вжив низку заходів, щоб ускладнити роботу гуманітарних груп, які рятують мігрантів у морі.

Італійська влада звинувачує ці групи в тому, що своєю присутністю в Середземному морі вони заохочують ризиковані виїзди та підживлюють попит на торгівлю людьми.

Групи ж стверджують, що рятують життя за відсутності адекватної європейської відповіді на проблему міграції, і критикують італійські заходи, які, на їхню думку, покликані обмежити час перебування мігрантів у морі.

На додаток до періодичних арештів суден правоохоронними органами і розслідувань, тепер Рим направляє рятувальні судна в порти, віддалені від зони активних пошуків, і вимагає, щоб вони поверталися в порт після кожної рятувальної операції, а не залишалися в морі, щоб підібрати якомога більше мігрантів.

Раніше парламент Албанії у лютому ратифікував міграційну угоду з Італією, яка дозволяє Риму будувати центри для утримання мігрантів у балканській країні.

Правозахисні групи висловили занепокоєння тим, що Італія передає свої міжнародні зобов'язання на аутсорсинг.

Брюссель заявив, що італійські плани не порушують законодавство Європейського Союзу.

Сенат Італії остаточно схвалив суперечливу угоду з Албанією 15 лютого.