Италия запретила полеты из аэропорта Лампедузы НГО по спасению мигрантов

Итальянские власти запретили гуманитарным группам по спасению мигрантов использовать аэропорт Лампедузы для осуществления поисково-спасательных полетов над Средиземным морем, что стало очередным шагом правительства по ограничению их деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

В распоряжении западно-сицилийского офиса итальянской гражданской авиации говорится, что эти полеты препятствуют исключительной роли береговой охраны страны в координации поисково-спасательных работ и ставят под угрозу жизни мигрантов.

Неправительственные спасательные группы, которые продолжают использовать аэропорт Лампедузы, рискуют получить штраф на неопределенную сумму, а самолеты могут конфисковать, говорится в сообщении.

Реклама:

Это постановление знаменует новые усилия правительства премьера Италии Джорджии Мелони, направленные на борьбу с миграцией из Северной Африки, что является ее ключевым предвыборным обещанием на выборах 2022 года, по итогам которых ее правая партия пришла к власти.

В то же время немецкая спасательная группа Sea-Watch, которая использует свои самолеты Seabird для обнаружения лодок мигрантов, тонущих в море, пообещала продолжить свои полеты.

Она заявила, что эти полеты являются единственным независимым способом "документировать ежедневные нарушения прав человека, которые происходят" в Средиземном море.

Группа сослалась на деятельность ливийской береговой охраны, которую тренирует и оснащает ЕС. Ливийские спасательные корабли регулярно перехватывают лодки с мигрантами и возвращают их на берег Ливии, где ООН и правозащитные группы задокументировали серьезные злоупотребления в местах содержания мигрантов.

Кроме преследования контрабандистов и самих мигрантов, правительство Италии приняло ряд мер, чтобы усложнить работу гуманитарных групп, которые спасают мигрантов в море.

Итальянские власти обвиняют эти группы в том, что своим присутствием в Средиземном море они поощряют рискованные выезды и подпитывают спрос на торговлю людьми.

Группы же утверждают, что спасают жизни при отсутствии адекватного европейского ответа на проблему миграции, и критикуют итальянские меры, которые, по их мнению, призваны ограничить время пребывания мигрантов в море.

В дополнение к периодическим арестам судов правоохранительными органами и расследованиям, теперь Рим направляет спасательные суда в порты, удаленные от зоны активных поисков, и требует, чтобы они возвращались в порт после каждой спасательной операции, а не оставались в море, чтобы подобрать как можно больше мигрантов.

Ранее парламент Албании в феврале ратифицировал миграционное соглашение с Италией, которое позволяет Риму строить центры для содержания мигрантов в балканской стране.

Правозащитные группы выразили обеспокоенность тем, что Италия передает свои международные обязательства на аутсорсинг.

Брюссель заявил, что итальянские планы не нарушают законодательство Европейского Союза.

Сенат Италии окончательно одобрил спорное соглашение с Албанией 15 февраля.