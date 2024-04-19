В Італії завершили тривалий судовий процес над екіпажами суден із порятунку мігрантів

Італійський суд у п'ятницю закрив довготривалу справу проти екіпажів трьох гуманітарних організацій, знявши з них звинувачення у співпраці з контрабандистами, оскільки вони допомагали рятувати тисячі мігрантів на морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Судді сицилійського міста Трапані вирішили не продовжувати судовий процес проти 10 членів екіпажу, причетних до так званої справи Iuventa, названої на честь рятувального судна, яким керує німецька некомерційна організація Jugend Rettet.

Співробітників Jugend Rettet, Save The Children та "Лікарів без кордонів" повністю виправдали за всіма звинуваченнями в пособництві та сприянні нелегальній імміграції.

Суд ухвалив рішення після несподіваної рекомендації прокуратури в лютому зняти всі звинувачення у справі, яку організації розкритикували за криміналізацію їхньої діяльності в Середземному морі.

Італійська прокуратура розпочала справу в 2017 році, звинувативши членів екіпажу в тому, що вони служили "таксі" для мігрантів, а не рятували їх.

Слідчі стверджували, що рятувальні команди координували свої пошуково-рятувальні дії з торговцями людьми з Лівії, повертаючи шлюпки та човни контрабандистам для повторного використання, та рятували мігрантів у Середземному морі, життю яких не загрожувала реальна небезпека.

Протягом багатьох років під слідством перебували понад 20 осіб, в тому числі капітани суден, керівники місій та юридичні представники, яким висували звинувачення, що передбачають покарання до 20 років.

Днями двох перевізників нелегалів засудили до 9 років ув'язнення за смерть чотирьох марокканських мігрантів, які потонули після того, як їх змусили вистрибнути з човна минулого року поблизу іспанського міста Сеута в Північній Африці.

Раніше повідомляли, що німецька влада провела масштабний рейд проти міжнародної банди перевізників мігрантів, яка використовувала візові дозволи.

Перед цим італійська берегова охорона врятувала 22 людини та знайшла дев'ять тіл після того, як човен контрабандистів з мігрантами перекинувся під час шторму приблизно за 50 кілометрів на південь від італійського острова Лампедуза.