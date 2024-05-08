Туск закликав позбавити імунітету суддю, який втік до Білорусі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав позбавити імунітету суддю Томаша Шмідта, який цього тижня з’явився у Мінську як "політичний біженець".

Заяву польського прем’єра наводить TVP Info, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що попросив міністра юстиції забрати в Шмідта імунітет якнайшвидше.

"Суддя Шмідт формально все ще є суддею, для того, щоб вжити подальших заходів, його імунітет повинен бути знятий", – сказав Туск.

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Він додав, що дії Шмідта мають ознаки державної зради.

"Саме тому нам потрібні дії, які не є рутинними, а надзвичайними з точки зору швидкості", – зазначив прем’єр Польщі.

Нагадаємо, днями суддя воєводського адміністративного суду Варшави Томаш Шмідт з’явився на пресконференції у Мінську та заявив, що хоче залишитися у Білорусі і проситиме про політичний притулок.

Національна прокуратура Польщі розпочала розслідування стосовно Шмідта за статтею про роботу на іноземну розвідку.