Туск призвал лишить иммунитета судью, который сбежал в Беларусь

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал лишить иммунитета судью Томаша Шмидта, который на этой неделе появился в Минске как "политический беженец".

Заявление польского премьера приводит TVP Info, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что попросил министра юстиции забрать у Шмидта иммунитет как можно быстрее.

"Судья Шмидт формально все еще является судьей, для того, чтобы принять дальнейшие меры, его иммунитет должен быть снят", – сказал Туск.

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Он добавил, что действия Шмидта имеют признаки государственной измены.

"Именно поэтому нам нужны действия, которые не являются рутинными, а чрезвычайными с точки зрения скорости", – отметил премьер Польши.

Напомним, на днях судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт появился на пресс-конференции в Минске и заявил, что хочет остаться в Беларуси и будет просить о политическом убежище, поскольку не согласен с политикой своей страны.

Национальная прокуратура Польши начала расследование в отношении Шмидта по статье о работе на иностранную разведку.