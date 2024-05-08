Пісторіус: Не можна дозволити, щоб Путіну зійшла з рук його загарбницька війна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку свого візиту до США закликав до подальшої спільної підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Німецький міністр оборони наголосив, що не можна допустити, щоб кремлівському очільнику Владіміру Путіну зійшла з рук його жорстока загарбницька війна.

"Це питання про те, чи можуть демократії захищати себе і як саме. Це найважливіше стратегічне питання Європи, і ця агресія є також найбільшою загрозою для міжнародного порядку", – підкреслив він.

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Під час візиту до США очільник Міноборони Німеччини також підтвердив мету значного посилення обороноздатності країни.

За його словами, цього року Німеччина витратить на оборону більше, ніж будь-коли раніше в історії Бундесверу.

Однак досягнення мети витрачати на оборону не менше 2% ВВП, яку поставили перед собою країни НАТО, має бути лише початком.

"Війна повернулася в Європу. Саме тому ми робимо свій внесок", – підкреслив Пісторіус.

Раніше Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс Росії вже працює на заповнення складів.