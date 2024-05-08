Писториус: Нельзя позволить, чтобы Путину сошла с рук его захватническая война

Министр обороны Германии Борис Писториус в начале своего визита в США призвал к дальнейшей совместной поддержке Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Немецкий министр обороны подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы кремлевскому главе Владимиру Путину сошла с рук его жестокая захватническая война.

"Это вопрос о том, могут ли демократии защищать себя и как именно. Это важнейший стратегический вопрос Европы, и эта агрессия является также самой большой угрозой для международного порядка", – подчеркнул он.

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Во время визита в США глава Минобороны Германии также подтвердил цель значительного усиления обороноспособности страны.

По его словам, в этом году Германия потратит на оборону больше, чем когда-либо ранее в истории Бундесвера.

Однако достижение цели тратить на оборону не менее 2% ВВП, которую поставили перед собой страны НАТО, должно быть только началом.

"Война вернулась в Европу. Именно поэтому мы делаем свой вклад", – подчеркнул Писториус.

Недавно Писториус предупредил, что военно-промышленный комплекс России уже работает на заполнение складов.