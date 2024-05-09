Палата представників США відхилила спробу трампістки Грін відправити спікера у відставку

Палата представинків Конгресу США ввечері у середу переважною більшістю голосів відхилила спробу трампістки Марджорі Тейлор Грін ініціювати відставку спікера Майка Джонсона.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Палата з результатом 359-43 проголосувала проти винесення на голосування ініціативи Грін про відставку спікера Джонсона.

На підтримку Джонсона проголосували у тому числі 163 демократи, понад дві третини фракції – як і обіцяли раніше. Серед республіканців ініціативу Грін підтримали лише 11 консерваторів.

Реклама:

Дональд Трамп за лічені хвилини вже після голосування опублікував у соцмережах допис, де закликав однопартійців підтримати Джонсона, щоб "не показувати розкол", додавши, що Майк Джонсон "хороша людина і дуже старається".

Неофіційно повідомляли, що на вихідних експрезидент мав приватну розмову з конгресвумен і закликав її відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку.

Джонсон після голосування подякував за висловлену йому довіру.

"Як я і казав від початку і на чому наголошував щодня, я планую робити свою роботу. Я збираюся робити те, що вважаю правильним – для цього мене і обирали, і нехай тріски летять куди летять. На мою думку, це і є лідерство", – прокоментував він.

Нагадаємо, на початку тижня Грін та її однодумець Томас Массі кілька годин вели перемовини з Джонсоном. Вони вимагали запевнень, що спікер не буде виносити на голосування проєктів, які не мають підтримки більшості республіканців, та добивалися обіцянки, що спікер не підтримає додаткової допомоги для України. З огляду на ініціювання розгляду відставки, схоже, що Джонсон відхилив ці вимоги.

В анонімному спілкуванні з CNN багато республіканців казали, що їх застало зненацька рішення Грін ініціювати голосування у середу – після двох зустрічей трампістки з Джонсоном вони вважали, що ще мають запас часу перед подальшим розвитком подій.

Як відомо, Марджорі Тейлор Грін критикувала Джонсона за співпрацю з демократами над кількома ключовими законопроєктами, зокрема щодо надання допомоги Україні. Під час розгляду проєкту вона подала низку ідіотських поправок до закону про допомогу Україні.

Читайте також: За Трампа, Путіна і теорії змови: все про Марджорі Тейлор Грін, противницю України у Конгресі США