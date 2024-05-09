Палата представителей США отклонила попытку трампистки Грин отправить спикера в отставку

Палата представителей Конгресса США вечером в среду подавляющим большинством голосов отклонила попытку трампистки Марджори Тейлор Грин инициировать отставку спикера Майка Джонсона.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Палата с результатом 359-43 проголосовала против вынесения на голосование инициативы Грин об отставке спикера Джонсона.

В поддержку Джонсона проголосовали в том числе 163 демократа, более двух третей фракции – как и обещали ранее. Среди республиканцев инициативу Грин поддержали лишь 11 консерваторов.

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Дональд Трамп за считанные минуты уже после голосования опубликовал в соцсетях сообщение, где призвал однопартийцев поддержать Джонсона, чтобы "не показывать раскол", добавив, что Майк Джонсон "хороший человек и очень старается".

Неофициально сообщалось, что на выходных экс-президент имел частный разговор с конгрессвумен и призвал ее отказаться от попыток отправить Джонсона в отставку.

Джонсон после голосования поблагодарил за оказанное ему доверие.

"Как я и говорил с самого начала и что подчеркивал каждый день, я планирую делать свою работу. Я собираюсь делать то, что считаю правильным – для этого меня и избирали, и пусть щепки летят куда летят. По моему мнению, это и есть лидерство", – прокомментировал он.

Напомним, в начале недели Грин и ее единомышленник Томас Масси несколько часов вели переговоры с Джонсоном. Они требовали заверений, что спикер не будет выносить на голосование проектов, которые не имеют поддержки большинства республиканцев, и добивались обещания, что спикер не поддержит дополнительной помощи для Украины. Учитывая инициирование рассмотрения отставки, похоже, что Джонсон отклонил эти требования.

В анонимном общении с CNN многие республиканцы говорили, что их застало врасплох решение Грин инициировать голосование в среду – после двух встреч трампистки с Джонсоном они считали, что еще имеют запас времени перед дальнейшим развитием событий.

Как известно, Марджори Тейлор Грин критиковала Джонсона за сотрудничество с демократами над несколькими ключевыми законопроектами, в частности о предоставлении помощи Украине. Во время рассмотрения проекта она подала ряд идиотских поправок к закону о помощи Украине.

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