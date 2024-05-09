Байден уверен, что Трамп не признает результаты выборов, если проиграет

Президент США Джо Байден не верит, что бывший президент Дональд Трамп примет результаты президентских выборов 2024 года в случае своего проигрыша.

Об этом Байден сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

Кампания Байдена представляет Трампа как фундаментальную угрозу американскому народу и предупреждает, что второй термин Трампа будет угрозой для демократии.

"Я обещаю вам, что он не примет… Он этого не сделает, и это опасно", – сказал Байден о признании Трампом результатов выборов 2024 года.

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Во время интервью Байден также защищал свои экономические результаты, несмотря на то, что многие демократы подталкивали президента больше говорить о том, что он будет делать на втором сроке, а не пытаться получить одобрение сделанного.

Байдену трудно убедить избирателей в сильной экономике, поскольку опросы показывают, что большинство избирателей больше доверяют Трампу в вопросах экономики.

Говоря о ноябрьских выборах, Байден сказал, что "хорошо чувствует себя по поводу траектории кампании".

"Большинство людей не сосредотачиваются и не принимают решения до осени. Многое происходит, и мы увидим, что произойдет", – сказал Байден.

Напомним, после выборов 2020 года непризнание Трампом их результатов привело к штурму Капитолия, признанному одним из самых угрожающих событий для демократии в современной истории США.

По данным последнего опроса Reuters/Ipsos, обнародованного в апреле, Байден увеличил свое превосходство над республиканцем до 41% поддержки избирателей против 37% у Трампа.

В прошлом опросе Reuters/Ipsos в марте преимущество Байдена над Трампом составляло 1 процентный пункт.