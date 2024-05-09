9 мая в Варшаве: Посла РФ встретили возгласами "террористы", на кладбище рассыпали кости

Посол России Сергей Андреев в четверг 9 мая возложил венок на кладбище-мавзолее советских воинов в варшавском районе Мокотув – его встретили протестующие, которые демонстрировали свое сопротивление российской агрессии против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Приезда российского дипломата ожидали женщины в белых платьях, забрызганных красной краской, на которых были написаны названия атакованных россиянами украинских городов. На лицах участников акции протеста были нанесены имитации ранений.

Когда Андреев приблизился, женщины начали скандировать "террористы, террористы".

Реклама:

Terroryści, terroryści – krzyczą kobiety manifestujące przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. Obok do samochodu wsiada ambasador Rosji w PL, po tym jak złożył kwiaty pod pomnikiem. @RMF24pl pic.twitter.com/Faq6YXErbs — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 9, 2024

Также посла ждали участники пророссийского митинга. Они оцепили Андреева и помогли ему добраться до места возложения венка.

Все время, пока посол шел к кладбищу с георгиевской лентой на пиджаке, протестующие громко кричали. На месте было много представителей СМИ.

Przyjazd ambasadora Rosji przed mauzoleum żołnierzy radzieckich w Warszawie. @RMF24pl pic.twitter.com/9dpplkQTDS — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) May 9, 2024

Утром неизвестные разбросали кости и налили красную краску на месте, где ждали русского посла. Перед приездом дипломата территория была тщательно убрана.

ФОТО С FACEBOOK ЕВРОМАЙДАНА ВАРШАВЫ

Напомним, в 2022 году Андреева в Варшаве 9 мая облили искусственной кровью. Это тоже произошло тогда, когда посол приехал положить венок на кладбище советских воинов.

А в феврале 2024 года Андрееву в Польше устроили протест во время чествования советского генерала.