Декілька польських фермерів зі спілки Orka оголосили про початок сидячого страйку в Сеймі – вони стверджують, що не підуть з будівлі, поки з ними не зустрінеться прем'єр-міністр Дональд Туск.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Onet.

Фермери заявили, що чекатимуть на прем'єр-міністра, скільки буде потрібно, навіть якщо їм доведеться ночувати в Сеймі.

🚩Rolnicy rozpoczęli strajk w Sejmie. Oczekują na spotkanie z premierem @donaldtusk. Strażnikom marszałkowska zwinęła baner, który chcieli zawiesić na barierce.@OnetWiadomosci pic.twitter.com/XPAbZa0skR Реклама: May 9, 2024

На одному з їхніх плакатів зобрежена "смерть" з косою, яка символізує Євросоюз, що прийшов поквитатися з польським фермерством.

Протестувальники хочуть зупинити дію "Зеленої угоди" ЄС та мають вимоги щодо агроімпорту з України.

"Наразі все з України потрапляє до Польщі без перевірок. Чому правила змінюються під час гри? З нас просто досить", – сказав один із протестувальників.

Інший додав, що профспілки безуспішно намагаються домовитися з Дональдом Туском з грудня. Фермери звинуватили політичні партії у тому, що жодна із них не представляє їхні інтереси.

"Ми молода організація, створена два тижні тому. Мова не про те, щоб наша Orka зараз була лідером. У різних регіонах є різні організації. Наша організація представляє простих фермерів. Ніхто з нас не належить до жодної політичної партії чи організації. Звичайний фермер також повинен мати своє представництво", – вважає мітингувальник.

Нагадаємо, наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед останнім заблокованим КПП на кордоні України. Таким чином поляки зняли блокаду з українського кордону.

Це відбулось після того, як 18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.