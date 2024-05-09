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Фермеры начали сидячую забастовку в Сейме Польши – требуют встречи с премьером

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Новости — Четверг, 9 мая 2024, 16:16 — Кристина Бондарева

Несколько польских фермеров из союза Orka объявили о начале сидячей забастовки в Сейме – они утверждают, что не уйдут из здания, пока с ними не встретится премьер-министр Дональд Туск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Фермеры заявили, что будут ждать премьер-министра, сколько потребуется, даже если им придется ночевать в Сейме. 

На одном из их плакатов изображена "смерть" с косой, которая символизирует Евросоюз, пришедший поквитаться с польским фермерством.

Протестующие хотят остановить действие "Зеленого соглашения" ЕС и имеют требования по агроимпорта из Украины. 

"Сейчас все из Украины попадает в Польшу без проверок. Почему правила меняются во время игры? С нас просто достаточно", – сказал один из протестующих.

Другой добавил, что профсоюзы безуспешно пытаются договориться с Дональдом Туском с декабря. Фермеры обвинили политические партии в том, что ни одна из них не представляет их интересы.

"Мы молодая организация, созданная две недели назад. Речь не о том, чтобы наша Orka сейчас была лидером. В разных регионах есть разные организации. Наша организация представляет простых фермеров. Никто из нас не принадлежит ни к одной политической партии или организации. Обычный фермер также должен иметь свое представительство", – считает митингующий.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки, по крайней мере временно, сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Читайте подробно о том, как и надолго ли Дональд Туск убедил польских фермеров.

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