Несколько польских фермеров из союза Orka объявили о начале сидячей забастовки в Сейме – они утверждают, что не уйдут из здания, пока с ними не встретится премьер-министр Дональд Туск.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Onet.

Фермеры заявили, что будут ждать премьер-министра, сколько потребуется, даже если им придется ночевать в Сейме.

🚩Rolnicy rozpoczęli strajk w Sejmie. Oczekują na spotkanie z premierem @donaldtusk. Strażnikom marszałkowska zwinęła baner, który chcieli zawiesić na barierce.@OnetWiadomosci pic.twitter.com/XPAbZa0skR Реклама: May 9, 2024

На одном из их плакатов изображена "смерть" с косой, которая символизирует Евросоюз, пришедший поквитаться с польским фермерством.

Протестующие хотят остановить действие "Зеленого соглашения" ЕС и имеют требования по агроимпорта из Украины.

"Сейчас все из Украины попадает в Польшу без проверок. Почему правила меняются во время игры? С нас просто достаточно", – сказал один из протестующих.

Другой добавил, что профсоюзы безуспешно пытаются договориться с Дональдом Туском с декабря. Фермеры обвинили политические партии в том, что ни одна из них не представляет их интересы.

"Мы молодая организация, созданная две недели назад. Речь не о том, чтобы наша Orka сейчас была лидером. В разных регионах есть разные организации. Наша организация представляет простых фермеров. Никто из нас не принадлежит ни к одной политической партии или организации. Обычный фермер также должен иметь свое представительство", – считает митингующий.

Напомним, в конце апреля польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед последним заблокированным КПП на границе Украины. Таким образом поляки, по крайней мере временно, сняли блокаду с украинской границы.

Это произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Читайте подробно о том, как и надолго ли Дональд Туск убедил польских фермеров.