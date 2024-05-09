Німецька міністерка в Києві не змогла переговорити з колегою: відправили у відставку

Міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце, яка прибула до Києва 9 травня, не змогла провести переговори з українським колегою Олександром Кубраковим, тому що саме цього дня його відправив у відставку парламент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Die Welt.

Видання пише, що візит Шульце до України "був затьмарений абсолютно несподіваною відмовою від зустрічі з її найважливішим співрозмовником".

Одразу після прибуття міністерки до Києва Верховна рада звільнила Кубракова з посади віцепрем'єра – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Посадовці мали обговорити підготовку до конференції з питань відбудови в Берліні 11 і 12 червня.

Реклама:

Шульце прокоментувала відставку, назвавши її "справді поганою новиною". За її словами, вона вважає скасування зустрічі "особисто для себе дуже, дуже сумним", сказавши, що Кубраков був відданий боротьбі з корупцією "і ми розвивали багато проєктів разом".

"Вона (конференція. – Ред.) вже дуже близько, ми дуже інтенсивно готували все разом з ним і його командою… Особистий контакт і довірливі стосунки, які були побудовані, звичайно, вже зникли", – говорить міністерка розвитку Німеччини.

Як пише Die Welt, через звільнення Кубраков зміг лише подарувати німецькій колезі "намисто з білим голубом миру", яке вона потім носила під час візиту.

Нагадаємо, 9 травня парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Самого урядовця в залі засідань не було.

За даними "Української правди", питання щодо перепризначення Кубракова не буде на порядку денному, допоки не буде готового поділу міністерства.