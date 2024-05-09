Немецкий министр в Киеве не смогла переговорить с коллегой: отправили в отставку

Министр развития Германии Свенья Шульце, которая прибыла в Киев 9 мая, не смогла провести переговоры с украинским коллегой Александром Кубраковым, потому что именно в этот день его отправил в отставку парламент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Die Welt.

Издание пишет, что визит Шульце в Украину "был омрачен совершенно неожиданным отказом от встречи с ее важнейшим собеседником".

Сразу после прибытия министра в Киев Верховная рада уволила Кубракова с должности вице-премьера – министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Чиновники должны были обсудить подготовку к конференции по вопросам восстановления в Берлине 11 и 12 июня.

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Шульце прокомментировала отставку, назвав ее "действительно плохой новостью". По ее словам, она считает отмену встречи "лично для себя очень, очень печальной", сказав, что Кубраков был предан борьбе с коррупцией "и мы развивали много проектов вместе".

"Она (конференция. – Ред.) уже очень близко, мы очень интенсивно готовили все вместе с ним и его командой... Личный контакт и доверительные отношения, которые были построены, конечно, уже исчезли", – говорит министр развития Германии.

Как пишет Die Welt, из-за увольнения Кубраков смог лишь подарить немецкой коллеге "ожерелье с белым голубем мира", которое она потом носила во время визита.

Напомним, 9 мая парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Самого чиновника в зале заседаний не было.

По данным "Украинской правды", вопрос о переназначении Кубракова не будет на повестке дня, пока не будет готового разделения министерства.