Президентка Європарламенту не вважає Путіна легітимним 

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час візиту до Києва заявила, що не бачить легітимності у "президентстві" Владіміра Путіна.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Метсола відповіла на запитання про її позицію щодо легітимності Владіміра Путіна як переобраного "президента" Росії.

"Я не бачу тут легітимності", – сказала Метсола, не роз’яснюючи свою позицію додатково.

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Нагадаємо, Євросоюз і далі вважає Владіміра Путіна "президентом" Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени.

Водночас, Європейський парламент зайняв більш жорстку позицію після псевдовиборів у Росії в березні. Європарламентарі засудили те, як проходили "перевибори" Путіна та закликали не вважити їх легітимними.

"Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо Владіміра Путіна, оскільки він втратив легітимність після фальсифікованих "виборів". Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.