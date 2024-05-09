Президент Европарламента не считает Путина легитимным

Президент Европарламента Роберта Метсола во время визита в Киев заявила, что не видит легитимности в "президентстве" Владимира Путина.

Об этом она сказала в интервью "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Метсола ответила на вопрос о ее позиции по поводу легитимности Владимира Путина как переизбранного "президента" России.

"Я не вижу здесь легитимности", – сказала Метсола, не разъясняя свою позицию дополнительно.

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Напомним, Евросоюз и дальше считает Владимира Путина "президентом" России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.

В то же время Европейский парламент занял более жесткую позицию после псевдовыборов в России в марте. Европарламентарии осудили то, как проходили "перевыборы" Путина и призвали не считать их легитимными.

"Европейская правда" больше не употребляет термин "президент" по отношению к Владимиру Путину, поскольку он потерял легитимность после фальсифицированных "выборов". Здесь мы обосновываем и объясняем важность этого изменения.