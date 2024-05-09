Министра обороны Польши подвергли критике за признание, что он держит наготове "тревожный рюкзак"

Министр обороны Польши заявил в четверг, что с начала полномасштабной войны России против Украины он держал наготове "тревожный рюкзак", за что попал под критику – мол, его комментарии не посылают обнадеживающего сообщения о безопасности государства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Комментарий Владислава Косиняка-Камиша отразил тревогу, охватившую Европу относительно потенциального нападения России на государства НАТО.

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Но критики министра заявили, что его комментарии могут вынудить жителей чувствовать себя в опасности, сигнализируя о готовности с его стороны уехать, если страна окажется в беде.

Косиняка-Камиша в интервью по радио спросили, держит ли он "тревожный рюкзак". Он ответил, что рюкзак с необходимыми вещами собрал еще в начале полномасштабной войны для поездки в Украину и держит рюкзак и по сей день.

"Наличие такого рюкзака безопасности также полезно на случай любого стихийного бедствия, любого внезапного события. Надо быть готовым к любой ситуации", – сказал он Radio Zet.

Бывший министр обороны Мариуш Блащак отреагировал, что комментарий его преемника не был успокаивающим.

"Эвакуация во время опасности – это последнее, о чем думает ответственный министр национальной обороны. Такие слова – даже если намерения добрые – не заставляют поляков чувствовать себя безопаснее", – заявил Блащак.

После критических комментариев Косиняк-Камыш выступил с новым заявлением, в котором отметил, что готовность к кризисным ситуациям – это "не только обязанность, но и наша ответственность".

"Образованность и осведомленность – основа нашей готовности к любым непредвиденным событиям. Пожалуйста, помните об этом и не повторяйте манипулятивных, ложных утверждений", – заявил министр.

В прошлом месяце правительство Польши запустило сайт, где рекомендует людям подготовить рюкзаки на случай экстренной эвакуации, которая может включать стихийные бедствия или экстремальные погодные явления.

Рекомендуют иметь такие вещи, как сменная одежда, радио на батарейках, фонарик и аптечку.

На днях руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик допустил, что глава Кремля Владимир Путин уже готов к небольшой военной операции против страны НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил недавно, что военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.