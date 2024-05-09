В естонській Нарві поліція затримала чоловіка з георгіївською стрічкою

В естонському місті Нарва правоохоронці затримали чоловіка, який начепив георгіївську стрічку.

Про це повідомляє портал Delfi, журналісти якого стали свідками затримання, пише "Європейська правда".

За даними порталу, близько 14:00 у Темному саду наряд поліції затримав людину, у якої на грудях була георгіївська стрічка.

Керівник патрульної служби Нарвського відділення поліції Сільвер Пяльсинг розповів, що затриманим виявився 52-річний чоловік.

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Його доправили до поліцейської дільниці, де стосовно нього було розпочато провадження за статтею про підтримку і виправдання міжнародних злочинів.

"Символи на підтримку агресії в Естонії заборонені, і ми реагуємо на це. Справи, пов'язані із забороненими символами, мають тенденцію до зниження, і цього року злочинів, пов'язаних із символами, стало менше, ніж минулого", – сказав представник поліції.

Розпалювання ненависті та агресивні символи караються штрафом у розмірі до 1200 євро або арештом.

Нагадаємо, на стіні Нарвського замку, що розташований на естонсько-російському кордоні, 9 травня повісили плакат із написом "Putin war criminal" ("Путін – воєнний злочинець").

Крім того, посол Росії Сергєй Андрєєв у четвер 9 травня поклав вінок на цвинтарі-мавзолеї радянських воїнів у Варшаві, де його зустріли протестувальниці, а перед візитом на кладовищі розсипали кістки.