В эстонской Нарве полиция задержала мужчину с георгиевской лентой

В эстонском городе Нарва правоохранители задержали мужчину, который нацепил георгиевскую ленту.

Об этом сообщает портал Delfi, журналисты которого стали свидетелями задержания, пишет "Европейская правда".

По данным портала, около 14:00 в Темном саду наряд полиции задержал человека, у которого на груди была георгиевская лента.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг рассказал, что задержанным оказался 52-летний мужчина.

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Его доставили в полицейский участок, где в отношении него было начато производство по статье о поддержке и оправдании международных преступлений.

"Символы в поддержку агрессии в Эстонии запрещены, и мы реагируем на это. Дела, связанные с запрещенными символами, имеют тенденцию к снижению, и в этом году преступлений, связанных с символами, стало меньше, чем в прошлом", – сказал представитель полиции.

Разжигание ненависти и агрессивные символы наказываются штрафом в размере до 1200 евро или арестом.

Напомним, на стене Нарвского замка, расположенного на эстонско-российской границе, 9 мая повесили плакат с надписью "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник").

Кроме того, посол России Сергей Андреев в четверг 9 мая возложил венок на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве, где его встретили протестующие, а перед визитом на кладбище рассыпали кости.