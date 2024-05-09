ЗМІ: У Раді Європи поки не поставили на порядок денний вступ Косова

Питання членства Косова в Раді Європи наразі не внесене до порядку денного Комітету міністрів організації, засідання якого відбудеться 16 травня – як очікувалось, саме тоді має відбутись відповідне голосування.

Цю інформацію підтвердили дипломатичні джерела балканської служби "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Раніше очікувалось, що 16 травня Комітет міністрів Ради Європи проведе голосування за вступ Косова до РЄ, що стане останнім кроком у цьому процесі.

Але, стверджують джерела, серед членів Ради Європи є країни, які виступають проти винесення цього питання і вважають, що вступ частково визнаної країни повинен бути відхилений.

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Незрозуміло, з чим саме це може бути пов'язано, але напередодні косовський прем'єр Альбін Курті заявив, що від Приштини вимагають створення Асоціації сербських муніципалітетів – самоврядної структури на півночі Косова, де мешкають переважно серби.

Створення Асоціації було передбачене домовленістю між Косовом і Сербією у 2013 році й нещодавно – так званими Охридськими домовленостями від лютого 2023-го. Але Курті заявив, що це питання вирішується за посередництва Євросоюзу, а не Ради Європи.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 16 квітня більшістю голосів схвалили доповідь про відповідність Косова критеріям членства в цій організації.

Щоби Косово стало членом організації, фінальне рішення має ухвалити Комітету міністрів Ради Європи двома третинами голосів.

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