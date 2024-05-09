СМИ: В Совете Европы пока не поставили на повестку дня вступление Косово

Вопрос членства Косово в Совете Европы пока не внесен в повестку дня Комитета министров организации, заседание которого состоится 16 мая – как ожидалось, именно тогда должно состояться соответствующее голосование.

Эту информацию подтвердили дипломатические источники балканской службы "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Ранее ожидалось, что 16 мая Комитет министров Совета Европы проведет голосование за вступление Косово в СЕ, что станет последним шагом в этом процессе.

Но, утверждают источники, среди членов Совета Европы есть страны, которые выступают против вынесения этого вопроса и считают, что вступление частично признанной страны должно быть отклонено.

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Непонятно, с чем именно это может быть связано, но накануне косовский премьер Альбин Курти заявил, что от Приштины требуют создания Ассоциации сербских муниципалитетов – самоуправляемой структуры на севере Косово, где проживают преимущественно сербы.

Создание Ассоциации было предусмотрено договоренностью между Косово и Сербией в 2013 году и недавно – так называемыми Охридскими договоренностями от февраля 2023-го. Но Курти заявил, что этот вопрос решается при посредничестве Евросоюза, а не Совета Европы.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 16 апреля большинством голосов одобрили доклад о соответствии Косово критериям членства в этой организации.

Чтобы Косово стало членом организации, финальное решение должен принять Комитет министров Совета Европы двумя третями голосов.

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