В Эстонии говорят, что Запад должен быть открытым к идее Макрона отправить войска в Украину

Эстония и другие союзники должны быть открытыми к обсуждению идеи, озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Такое мнение высказала заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы должны быть открытыми к идеям. Вместо того, чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны", – сказала она.

Эстонский дипломат рассказала, что пока не ведется никакой деятельности в направлении подготовки к отправке иностранных войск в Украину.

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"Но для нас в любом случае все варианты "на столе", мы открыты для рассмотрения различных вариантов", – добавила она.

Возможно, говорит представитель Эстонии, речь будет идти не о "непосредственном бое с россиянами", но об учениях или определенных специальных задачах.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните заявляла, что Литва готова направить свои войска для проведения учений на территории Украины, но официальный Киев еще не направлял соответствующую просьбу.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны поддерживает дискуссии о возможной отправке иностранных войск в Украину для учений.

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