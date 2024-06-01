У НАТО не відмовляються від партнерства з Грузією через закон про "іноагентів"

Грузія залишається країною-партнером Північноатлантичного Альянсу й після ухвалення суперечливого закону про "іноагентів", через який НАТО висловив своє занепокоєння.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг підкреслив, що "Грузія є партнером" НАТО, і для Альянсу важливо співпрацювати з "такими країнами-партнерами, як Грузія".

"Водночас новий закон про "іноземних агентів" веде Грузію в неправильному напрямку, і тому союзники по НАТО та багато інших країн висловили свою стурбованість. Маємо забезпечити, щоб прагнення грузинського народу жити в демократичному суспільстві були задоволені", – додав він.

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Генсек визнав, що можливі наслідки ухвалення закону про "іноагентів" для відносин із Грузією в НАТО не розглядались, водночас партнерство не виключає політичний діалог і висловлення занепокоєння.

"Вони (Грузія. – Ред.) подали заявку на членство. Ми ще не надали їм план дій щодо членства, але у нас є партнерські відносини з Грузією", – підсумував Столтенберг.

Як відомо, попри збереження євроатлантичних перспектив Грузії, у США визнають, що остаточне ухвалення так званого "російського закону" про іноземний вплив віддаляє країну від ЄС та НАТО.

Євросоюз тим часом розглядає "всі варіанти" після остаточного ухвалення в Грузії закону про "іноагентів".

Деталі про наслідки подій останніх днів читайте у статті "Геть від ЄС: які наслідки матиме остаточна відмова грузинської влади від прозахідного курсу".