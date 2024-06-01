В НАТО не отказываются от партнерства с Грузией из-за закона об "иноагентах"

Грузия остается страной-партнером Североатлантического Альянса и после принятия противоречивого закона об "иноагентах", из-за которого НАТО выразил свою обеспокоенность.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг подчеркнул, что "Грузия является партнером" НАТО, и для Альянса важно сотрудничать с "такими странами-партнерами, как Грузия".

"В то же время новый закон об „иностранных агентах" ведет Грузию в неправильном направлении, и поэтому союзники по НАТО и многие другие страны выразили свою обеспокоенность. Должны обеспечить, чтобы стремление грузинского народа жить в демократическом обществе были удовлетворены", – добавил он.

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Генсек признал, что возможные последствия принятия закона об "иноагентах" для отношений с Грузией в НАТО не рассматривались, в то же время партнерство не исключает политический диалог и выражение обеспокоенности.

"Они (Грузия. – Ред.) подали заявку на членство. Мы еще не предоставили им план действий по членству, но у нас есть партнерские отношения с Грузией", – подытожил Столтенберг.

Как известно, несмотря на сохранение евроатлантических перспектив Грузии, в США признают, что окончательное принятие так называемого "российского закона" об иностранном влиянии отдаляет страну от ЕС и НАТО.

Евросоюз тем временем рассматривает "все варианты" после окончательного принятия в Грузии закона об "иноагентах".

Детали о последствиях событий последних дней читайте в статье "Прочь от ЕС: какие последствия будет иметь окончательный отказ грузинских властей от прозападного курса".