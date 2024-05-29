Опитування показали, як змінилася підтримка партії влади у Британії після оголошення виборів

Перші опитування громадської думки після того, як минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив дострокові парламентські вибори, не виявили явних змін в електоральній картині після перших днів передвиборчої кампанії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Опитування, проведене компанією JL Partners, показало незначне скорочення переваги опозиційної Лейбористської партії Кіра Стармера над консерваторами Сунака – до 12 пунктів з 15 пунктів на початку цього місяця.

Соціологи відзначили зміну симпатій серед виборців старшого віку й тих, хто розглядає можливість голосування за партію Reform UK – проєкту британського євроскептика Найджела Фараджа, які стали більше підтримувати консерваторів після того, як прем'єр оголосив про низку заходів, спрямованих на підтримку їхнього основного електорату.

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Але опитування, опубліковане компанією Survation, показало, що лейбористи лідирують з відривом у 23 пункти, що на чотири відсоткових пункти більше, ніж тиждень тому.

Більш масштабне опитування, проведене компанією Redfield and Wilton, в якому взяли участь 12 тисяч виборців, також показало, що лейбористи лідирують з перевагою в 23 пункти, що на один відсотковий пункт більше, ніж минулого тижня.

Минулого тижня Сунак оголосив про дострокові парламентські вибори, які відбудуться 4 липня.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами Сунака на 30 відсоткових пунктів.

Це перше опитування після місцевих виборів, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

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