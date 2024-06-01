Консерваторам в Британии прогнозируют разгромное поражение на парламентских выборах

Лейбористская партия Великобритании может получить почти 500 мест в Палате общин по итогам досрочных выборов 4 июля, тогда как консерваторы, которые сейчас находятся у власти, потеряют почти все мандаты.

Об этом свидетельствует исследование аналитического центра Electoral Calculus, опубликованное таблоидом Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

Опрос охватил более 10 тысяч человек и учитывает избирательную систему Великобритании, в которой всех 650 депутатов избирают по одномандатным мажоритарным округам – поэтому общенациональные опросы неточно отражают распределение мест в парламенте.

Согласно анализу, Лейбористская партия может получить от 476 до 493 мест, что обеспечивает ей комфортное подавляющее большинство в 300 голосов в Палате общин. Эта победа будет даже больше, чем у Тони Блэра в 1997 году – когда лейбористы имели 419 мандатов – и станет рекордной за британскую историю.

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Зато консерваторы, которые сейчас имеют большинство в 345 мандатов, рискуют опуститься до 66-72 мест, что может стать худшим поражением партии на выборах в ее истории.

В Electoral Calculus также определили, что большинство министров действующего правительства Британии – в частности министр внутренних дел Джеймс Клеверли и министр обороны Грант Шаппс – рискуют не пройти в парламент. Премьер Риши Сунак же сохраняет преимущество лишь в три процентных пункта над кандидатом-лейбористом.

Другая оппозиционная партия – Либерал-демократическая – в этом прогнозе может получить от 39 до 59 мест и стать третьей по величине партией в Палате общин. Зато евроскептическая правая партия Reform UK, несмотря на относительно высокий общенациональный рейтинг, по прогнозу, не получит ни одного мандата.

Как заключает Electoral Calculus, в случае оправдания прогнозов лейбористы, вероятно, будут находиться у власти не менее десяти лет, поскольку ни одна партия с таким огромным большинством не проигрывала следующих выборов.

В мае британский премьер Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 4 июля. Это произошло на фоне опросов, согласно которым Лейбористская партия увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов.

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