"АдН" не візьме у фракцію в Європарламенті свого скандального "першого номера"

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") вирішила не включати Максиміліана Кра у фракцію в Європарламенті через серію скандалів, у які він потрапив за останній час – попри те, що Кра був першим номером у списку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Лідери "АдН" Аліс Вайдель і Тіно Хрупалла вранці у понеділок зустрічалися з обраними до Європарламенту представниками партії, щоб визначити склад фракції у ЄП і обрати її лідера.

У фокусі уваги опинилася доля "першого номера" Максиміліана Кра і "другого номера" Петра Бистроня через серію скандалів довкола них.

Реклама:

За підсумками зустрічі Кра оголосив, що не увійде до складу фракції "АдН" у Європарламенті – так проголосували його однопартійці. Він додав, що це "не стримає його від продовження гучної та успішної роботи на цю партію у Європарламенті".

Нагадаємо, гучні неприємності Кра почалися із затримання його помічника за підозрами у шпигунстві на користь Китаю, після чого в його приміщеннях проходили обшуки.

Цей скандал доповнився розголосом довкола інтерв’ю італійському виданню, де Кра сказав, що називати усіх членів гітлерівської організації СС злочинцями "помилкове узагальнення".

Після того французькі ультраправі заявили, що не хочуть працювати з "АдН" в одній групі у Європарламенті та виключили їх з групи "Ідентичність і демократія".

Самій "АдН" також довелося реагувати. Федеральний виконавчий комітет політсили заборонив Кра з'являтися на всіх публічних заходах партії напередодні виборів.