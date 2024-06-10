"АдН" не возьмет во фракцию в Европарламенте своего скандального "первого номера"

Немецкие ультраправые, партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), решили не включать Максимилиана Кра во фракцию в Европарламенте из-за серии скандалов, в которые он попал за последнее время – несмотря на то, что Кра был первым номером в списке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Лидеры "АдН" Алис Вайдель и Тино Хрупалла утром в понедельник встречались с избранными в Европарламент представителями партии, чтобы определить состав фракции в ЕП и выбрать ее лидера.

В фокусе внимания оказалась судьба "первого номера" Максимилиана Кра и "второго номера" Петра Быстроня из-за серии скандалов вокруг них.

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По итогам встречи Кра объявил, что не войдет в состав фракции "АдГ" в Европарламенте – так проголосовали его однопартийцы. Он добавил, что это "не сдержит его от продолжения громкой и успешной работы на эту партию в Европарламенте".

Напомним, громкие неприятности Кра начались с задержания его помощника по подозрениям в шпионаже в пользу Китая, после чего в его помещениях проходили обыски.

Этот скандал дополнился оглаской вокруг интервью итальянскому изданию, где Кра сказал, что называть всех членов гитлеровской организации СС преступниками – "ошибочное обобщение".

После того французские ультраправые заявили, что не хотят работать с "АдГ" в одной группе в Европарламенте и исключили их из группы "Идентичность и демократия".

Самой "АдГ" также пришлось реагировать. Федеральный исполнительный комитет политсилы запретил Кра появляться на всех публичных мероприятиях партии накануне выборов.