У Фінляндії правопопулісти, які в урядовій коаліції, провалилися на євровиборах

Фінські правопопулісти, на відміну від тенденції у більшості країн ЄС, отримали вкрай неприємні для себе результати на виборах до Європарламенту – через рік після того, як мало не перемогли на національних виборах.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Результат євровиборів став прикрою несподіванкою для "Справжніх фінів", однієї з ключових партій у теперішній керівній коаліції.

Соцопитування прогнозували їм до трьох місць, але у підсумку "Справжні фіни" отримали лише 7,6% голосів – на 6,2 процентних пункти менше, ніж на попередніх виборах до ЄП, і отримують лише один мандат. Це місце займе Себастьян Тюнккюнен, який за результатами цих виборів виявився наймолодшим євродепутатом від Фінляндії (йому 35 років).

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Нагадаємо, перед цим на національних виборах у 2023 році "Справжні фіни" отримали понад 20% і лише мінімально відставали від "Національної коаліції".

Переможцем, як і на всіх попередніх євровиборах у Фінляндії, виявилася "Національна коаліція" (партія чинних прем’єра та президента країни) з 24,8% голосів. Це забезпечує їм чотири мандати.

Другими з 17,3% несподівано виявилися "Ліві", від яких до Європарламенту пішла їхня лідерка Лі Андерссон. Порівняно з виборами 2019 року, вони наростили підтримку на понад 10 процентних пунктів (що значною мірою забезпечила кандидатура Андерссон – її підтримали понад 250 тисяч виборців, що для Фінляндії називають рекордом на євровиборах).

На третьому місці виявились соціал-демократи, яких раніше очолювала Санна Марін, з 17,3%.

Центристи отримали 11,8%, "Зелені" – 11,3%. Для обох політсил це гірший результат, ніж у 2019 році.

"Шведська народна партія" з понад 6% збереже свій єдиний мандат у Європарламенті, хоча ризикувала його втратити. Це місце займе їхня лідерка Анна-Мая Генрікссон.

Нагадаємо, у Польщі за результатами виборів до Європарламенту перемагає партія прем'єр-міністра Дональда Туска, проте ультраправа "Конфедерація" отримала свій найкращий результат і посіла третє місце. В Італії впевнено перемогла партія прем'єрки Джорджії Мелоні.

У Франції промакронівський блок з розгромним результатом поступився правопопулістському "Національному об'єднанню", після чого Макрон несподівано оголосив дострокові парламентські вибори.

В цілому ж результат ультраправих на виборах Європарламенту виявився нижчим за прогнози.