У пасажирського літака, який летів до Австрії, відірвало носа через град

Літак австрійської авіакомпанії Austrian Airlines, який прямував з Майорки до Відня, зазнав суттєвих пошкоджень у результаті граду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Літак вилетів з іспанського курорту Пальма-де-Майорка вдень 9 червня з невеликою затримкою, після чого потрапив у грозу. За словами пасажирів, це сталось за менш як пів години до посадки в австрійській столиці.

Люди, які перебували на борту літака, відчули похитування, посадка також була дещо нерівною. Уже після приземлення з’ясувалось, що град пошкодив вікна кабіни пілотів, деякі покриття й носову частину літака.

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Фото: Leserreporter/zVg

Austrian Airlines заявила, що під час рейсу OS434 з Пальма-де-Майорки до Відня літак Airbus A320 "потрапив у грозовий осередок на підльоті до Відня, який, за словами екіпажу, не було видно на метеорологічних радарах".

"За наявною інформацією, градом були пошкоджені два передні ілюмінатори кабіни екіпажу, носова частина літака та деякі елементи обшивки", – йдеться в заяві перевізника.

Після потрапляння в грозу екіпаж подав аварійний сигнал, тож літак в аеропорту чекали екстрені служби. Пасажири в результаті інциденту не постраждали, наразі Austrian Airlines оцінює збитки від грози.

На початку року, нагадаємо, літак "Скандинавських авіаліній" врізався в огорожу в аеропорту Осло, в результаті чого отримав незначні пошкодження, але ніхто не постраждав.